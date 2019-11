Eindelijk was tune Cicilia te horen in het Jan Louwers Stadion

Het bandje stond al eventjes klaar in de geluidscabine van het Jan Louwers Stadion: Cecilia van het Amerikaanse zangduo Simon & Garfunkel. Na de 2-1 van FC Eindhoven-spits Rigino Cicilia tegen Jong AZ kon het lied eindelijk met recht afgespeeld worden. ,,Ik ken het nummer wel", zei de matchwinner gisteravond kort na de wedstrijd. ,,Die plaat kwam ook weleens voorbij toen ik bij Port Vale (Engeland) en Suduva (Litouwen) voetbalde." Grijnzend: ,,Nee, zelf luister ik er thuis nooit naar. Maar dadelijk in de auto naar Deurne gaat-ie toch wel even aan."