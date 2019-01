Elisha Sam bezorgt FC Eindhoven de winst in knotsgek duel met NEC

Bij FC Eindhoven naast de langgeblesseerden ook geen Rodney Klooster (hersenschudding) en Jay Idzes (geschorst). Als vervanger voor Klooster, die een basisplekje op de rechtervleugel leek te hebben veroverd, geen Elisha Sam maar Elton Kabangu. Alvin Daniëls schoof op naar het centrum als gelegenheidsspits. Op het middenveld werd de absentie van Idzes opgelost met de meer aanvallend ingestelde Samy Bourard.

FC Eindhoven zocht na het rustsignaal met een terechte 1-0 voorsprong het kleedlokaal op. Gezien het overwicht had het zelfs 2-0 of 3-0 mogen staan. De Eindhovenaren zetten NEC - dat een kwalitatief sterke ploeg heeft, maar al maanden met zichzelf worstelt - fel onder druk. Dat leverde vooral in het eerste kwart een aantal doelpuntrijke kansen op, voor onder andere Kabangu en Daniëls. NEC had geen antwoord op het spel van FC Eindhoven, dat veel ruimte kreeg op het middenveld en continue de snelle voorwaartsen aan het werk zette met voornamelijk lange ballen.

Loon na werken

Het doelpunt liet lang op zich wachten, zoals wel vaker dit seizoen. Uiteindelijk was het Daniëls die in de veertigste minuut zijn voet zette tegen een lage voorzet van Branco van den Boomen, 1-0. Voor FC Eindhoven was het loon na werken, maar dat felle doorjagen houdt een ploeg natuurlijk geen negentig minuten vol. Zo bleek ook meteen na de pauze.

FC Eindhoven begon iets minder vurig, liet NEC wat rustiger opbouwen en in de 53ste minuut werd rechtsback Terry Lartey-Sanniez geen strobreed in de weg gelegd. De NEC’er liep Rochdi Achenteh en Siebe van der Heyden voorbij en bracht Mike Ndayishimiye - een van de twee invallers bij NEC - in stelling, 1-1. Niet veel later, in de zestigste minuut, veroorzaakte Augustine Loof met een wilde actie een penalty. Ferdy Druijf verzilverde het buitenkansje, 1-2.

Invaller Sam