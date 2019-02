Elisha Sam flikt het ook tegen Go Ahead Eagles en helpt tiental FC Eindhoven aan vijfde zege op rij

In januari kroonde Elisha Sam zich tegen NEC tot matchwinner (3-2). Tegen Go Ahead Eagles herhaalde de spits dat kunstje. Terwijl FC Eindhoven met tien man stond door een rode kaart zorgde Elisha met een goal voor de vijfde zege op rij: 0-1.

Go Ahead begon de wedstrijd stormachtig, kreeg een enorme kans van dichtbij via Paco van Moorsel, maar kakte binnen enkele minuten helemaal in. FC Eindhoven was in de overige 43 minuten de betere partij, zat er constant bovenop, ontfutselde de bal meermaals op de helft van de tegenstander en was vaak dreigend. Het enige dat eraan ontbrak, was een goede eindpass.

FC Eindhoven verdiende een voorsprong, maar de ruststand was toch echt 0-0. Go Ahead Eagles voerde een wissel door en krabbelde na de pauze weer wat op. De rollen waren omgedraaid, al waren de Eagles niet zo dominant als de ploeg van trainer David Nascimento in de eerste helft. FC Eindhoven kwam moeilijk van de eigen helft, werd vaak teruggefloten en verschillende spelers kregen geel.

Rode kaart

Een van die spelers was Siebe Van der Heyden, die een kwartier voor tijd ook een tweede kaart kreeg na een totaal onnodige overtreding rond de middencirkel. FC Eindhoven moest met tien man verder en terwijl de blauwwitten hun hoop al hadden gevestigd op een puntje, snelde invaller Elisha Sam de diepte in en scoorde alweer zijn derde doelpunt(!) van het kalenderjaar en vierde van het seizoen.

Het schot van spits Sam verdween ietwat fortuinlijk via doelman Hobie Verhulst binnen in de verre hoek. Maar geluk dwing je af, en dat doet Sam de laatste weken. Het bleek een gouden wissel, terwijl velen toch raar zullen hebben opkeken toen Alvin Daniels in de 64ste minuut naar de kant werd gehaald en niet een van de andere aanvallers.