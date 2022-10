En dan ineens is de Eindhovense derby een emotionele achtbaanrit: ‘Pijnlijke statistieken’

Een krankzinnige slotfase in het Jan Louwers Stadion, en niet voor het eerst dit seizoen. FC Eindhoven liet vrijdag tegen Jong PSV veerkracht zien (2-2), kort nadat het opnieuw op onbegrijpelijke wijze ineenstortte. ,,Wat frustrerend is, is dat het eerste schot weer raak is.”

Na 85 minuten waarin weinig te beleven viel, zaten de supporters van FC Eindhoven ineens vast in een achtbaan van emoties. Van gespannen vanwege de nipte 1-0 voorsprong, naar mopperen op het totale verval binnen drie minuten (1-2) en uiteindelijk toch nog juichen.

Charles-Andreas Brym (24) bracht de glimlach terug naar de Aalsterweg, in ieder geval voor even. De spits volleerde kort na de 1-2 van Jong PSV binnen en beloonde zo de blauw-witte veerkracht met een punt: 2-2.

Quote We laten ons bij de 1-1 verrassen in de omschake­ling terwijl Jong PSV veel de bal had. Daar moeten we kritisch op zijn. Rob Penders

Terwijl Brym juichend naar de cornervlag loopt, vindt in zijn hoofd een worstelpartij tussen emoties plaats. Blijdschap vocht zeker mee. ,,Maar ik was toch ook wel teleurgesteld. En nog steeds”, vertelt de Canadees vrijdag na het gelijkspel. ,,We hadden de wedstrijd in handen en worden dan verrast door twee counters. Dat mag niet. Als team verwachten we meer van onszelf. We wilden hier winnen.”

Te hoge bloeddruk

Bij FC Eindhoven kunnen ze rekeningen verwachten voor te hoge bloeddruk onder de eigen aanhang: de slotminuten in het Jan Louwers Stadion brengen dit seizoen vaak ongekend veel spanning met zich mee. Tegen FC Dordrecht (1-1) en Roda JC (3-3) bezweek de ploeg van trainer Rob Penders vlak voor het eindsignaal. Tegen TOP Oss (2-1 winst) ging het maar net goed.

Volledig scherm Rob Penders wordt geïnterviewd voorafgaand aan de mini-Lichtstadderby. © Pro Shots / Johan Manders

,,Of het een repeterend verhaal is? De cijfers liegen niet”, zegt Penders, eveneens teleurgesteld. ,,We deden een aantal zaken goed en toonden veerkracht, maar we laten ons bij de 1-1 verrassen in de omschakeling terwijl Jong PSV veel de bal had.” Johan Bakayoko vond stijlvol de verre hoek in minuut 85. ,,Voor de tweede tegengoal verliezen we een aantal duels op rij.” Waarna Fode Fofana op geweldige wijze de kruising vond, 1-2. ,,Daar moeten we kritisch op zijn.”

Overduidelijke overtreding

FC Eindhoven zakte na de 1-0 van Brym in minuut zeven al wat in, behield de controle en gaf amper iets weg. Maar, het creëerde zelf ook bar weinig. Een spektakelstuk was het daardoor lange tijd niet. En in het laatste kwart liep FCE wel erg veel achteruit. Niet voor het eerst dit seizoen. ,,We moeten ook reëel zijn: Jong PSV is een goede ploeg, met veel kwaliteit”, aldus Penders, die terecht niet snapte waarom Mathijs Tielemans (Jong PSV) geen tweede geel ontving na een overtreding. ,,Het was overduidelijk, maar laten we het daar niet te veel over hebben. We hebben het zelf weggegeven.”

Volledig scherm Charles-Andreas Brym viert de 1-0 van FC Eindhoven. © Pro Shots / Johan Manders

,,Wat vooral frustrerend is, is dat opnieuw het eerste schot op doel meteen raak is. Net als tegen ADO Den Haag (1-0 verlies).” Jong PSV noteerde twee doelpogingen, en scoorde even vaak. ,,Dat zijn pijnlijke statistieken. Ik kan Nigel (Bertrams, de doelman, red.) niets verwijten. Het waren twee goede goals van twee klassespelers.”

Terug in de auto

De stad liep gisteravond uit voor de mini-Lichtstadderby: er stond een kwartier voor de aftrap een lange rij van de stadioningang tot aan de parkeergarage. Lopend langs de massa waren namen als Savio en Bakayoko te horen. Brym werd op dat moment niet genoemd, maar wellicht wel op de terugweg in de auto. De aanvaller scoorde tweemaal, net als kort geleden tegen TOP.

Welkome goals, want hij wil volgende maand graag met Canada naar het WK en worstelde eerder wat met zijn lage rendement. ,,Ik wil vooral gewoon belangrijk zijn voor het team”, besluit hij nobel.

Volledig scherm Emmanuel van de Blaak kan zijn shirt wel opeten, kort na de 2-2 van FC Eindhoven tegen zijn Jong PSV. © Pro Shots / Johan Manders