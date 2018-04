En nu een plekje in de eregalerij voor Mart Lieder

Samenvatting Bekijk hier de samenvatting van Go Ahead Eagles - FC Eindhoven

14 april Een blamage hing in de lucht toen FC Eindhoven vlak voor rust op achterstand kwam tegen Go Ahead Eagles, dat door een vroege rode kaart lang met tien man speelde. In de tweede helft bogen de gasten de score binnen tien minuten overtuigend om: 1-3.