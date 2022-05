Eredivisiedroom FC Eindhoven spat uiteen na teleurstellende wedstrijd tegen ADO

Het succesjaar van FC Eindhoven is abrupt ten einde gekomen: de ploeg van trainer Rob Penders bleek in de terugwedstrijd van de halve finale voor de play-offs om promotie niet opgewassen tegen ADO Den Haag. Het eindigde in 1-2, nadat uit ook al met 2-1 werd verloren.

Het moest de wedstrijd van het seizoen worden voor FC Eindhoven, in een uitverkocht Jan Louwers Stadion (4.500 supporters) ook. De spanning was voelbaar, het geloof was er ook in Eindhoven: de 2-1 in nederlaag in Den Haag kon weleens weggepoetst worden in eigen huis.

Niets was minder waar: FC Eindhoven begon nog aardig met een van richting veranderde voorzet van Charles-Andreas Brym in het zijnet, maar de spanning werkte verlammend. Het zat ook niet mee dat de eerste de beste kans van ADO direct raak was: Brym leed slordig balverlies en even later schoot Thomas Verheijdt - wie anders? - de bal langs Nigel Bertrams.

Nadeel van Nijhuis?

Op dat moment knakte er iets bij FC Eindhoven, dat minstens twee keer moest scoren tegen het stugge en ervaren ADO. Het was ook niet per se in het voordeel van de ploeg van trainer Rob Penders dat Bas Nijhuis de scheidsrechter was: hij liet zoals altijd veel doorgaan, ook in de 27ste minuut. Samy Bourard duwde Collin Seedorf heel lichtjes, die de bal in zijn eigen doel liep: 2-0.

Nijhuis en de VAR vonden het te weinig, FC Eindhoven hervond daarna nooit meer de vorm die het dit seizoen in grote delen etaleerde. Het échte vuur ontbrak ook om een plekje in de finale van de play-offs af te dwingen. Mawouna Amevor deed in de slotfase met een mooie kopbal nog iets terug voor FCE, maar het werd 1-2 voor ADO, dat nu Excelsior hoogstwaarschijnlijk in de finale treft.

Fraai seizoen

En FC Eindhoven? Dat kan ondanks het verlies terugblikken op een fraai seizoen, waarin de club weer kleur op de wangen heeft gekregen. Het is nu zaak om dat verder uit te bouwen.

