Eredivisionist Heracles opnieuw in de markt voor sterkhouder FC Eindhoven: clubs zijn in gesprek

FC Eindhoven en ‘Brian de rat’ tonen de geboekte groei, maar zijn nog in afwachting van offensieve impulsen

Geen bokaal, wél bevestiging. Dat hield FC Eindhoven zaterdag over aan de generale repetitie bij Beerschot (2-2), waar de gehoopte vooruitgang werd geëtaleerd. Alleen op de vleugels is het nog lichtjes, in afwachting van herstellende aanvallers en nog zeker één beoogde versterking.