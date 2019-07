Ernie Brandts zag opluchting bij vertrokken David Nascimento: ‘Die grijns al lang niet meer gezien’

Ernie Brandts had zaterdagochtend niet verwacht ‘s middags tegen VVV-Venlo als hoofdtrainer in de dug-out te zitten. Helemaal uit de lucht vallen kwam het vertrek van trainer David Nascimento bij FC Eindhoven echter niet.

,,Je hoort wel wat dingen, maar dat het vandaag zou gebeuren, zag ik niet aankomen”, vertelde Brandts kort na afloop van het met 2-0 verloren oefenduel in stadion De Koel in Venlo. ,,Hij en de club zijn het over een aantal zaken niet met elkaar eens en dan krijg je dit. Uiteindelijk is niemand groter dan de club en de club moet door.”

Brandts gaat verder: ,,Als je al een half jaar tegen problemen aanloopt en ze gaan niet weg of worden niet opgelost. Wat die problemen ook mogen zijn, want dat gaat mij niet aan. Maar je moet altijd voor jezelf opkomen en dat heeft David gedaan. Hij lichtte ons vanmiddag in en zag er opgelucht uit. Ik had die grijns al lang niet meer op zijn gezicht gezien. Ik denk dat hij tevreden is.”

Eigen stempel

De PSV-coryfee vindt dat Nascimento er afgelopen seizoen het maximale heeft uitgehaald bij FC Eindhoven. ,,David heeft het heel goed gedaan. Alle clubs kwamen met de staart tussen de benen naar Eindhoven toe”, stelde Brandts, die gaat voortborduren op het werk van zijn voorganger, maar uiteraard ook zijn eigen stempel zal drukken. ,,Ik houd ervan wat georganiseerder te spelen, wat dichter op elkaar. Dat je elkaar kan helpen in de duels en bij balverlies sneller druk kan zetten. Dat is mijn manier van spelen.”

Zijn laatste klus als hoofdtrainer was in 2015 bij FC Dordrecht. ,,Ik had het afgelopen jaren goed naar mijn zin als assistent-trainer, maar het begon ook wel weer te kriebelen. Als hoofdtrainer kun je het spel direct beïnvloeden”, aldus de oud-international, die afgelopen jaar Jong FC Eindhoven onder zijn hoede had en komend seizoen tevens hoofdtrainer is van het vaandelteam van vv Brabantia. ,,Dat heb ik afgesproken en ga ik ook gewoon doen. Heerlijk. Niet te veel van huis? Mijn vrouw houdt ook van voetbal en is er alle wedstrijden bij.”

Goed gevoel