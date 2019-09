Essikal en Bourard twijfelgevallen bij zoekend FC Eindhoven: ‘Je kunt Telstar met ons vergelijken’

,,Er zijn twee twijfelgevallen”, vertelde hoofdtrainer Ernie Brandts donderdag na de afsluitende training. ,,Wat betreft Samy Bourard is het afwachten. Morgen weten we meer. Karim Essikal kon de afgelopen dagen bijna niet lopen (door een voetblessure) en trainde vandaag voor het eerst mee. Ook achter zijn naam staat een vraagteken.“

Aanpassing FC Eindhoven startte goed aan het huidige seizoen, maar kwakkelt sinds het wegvallen van sterspeler Branco van den Boomen (transfer) en eerste spits Jort van der Sande (blessure) in augustus ,,Het vergt toch wat aanpassing en daar zijn we nu mee bezig”, sprak de 63-jarige coach. ,,Sommige jongens zijn niet zomaar te vervangen.”

En dus is het zoeken. Op het middenveld, maar vooral in de punt van de aanval. Rigino Cicilia, Alvin Daniëls en Moses Makasi konden afgelopen duels in de spits nog niet overtuigen. ,,Ik ben er nog niet uit wat de ideale opstelling nu is. Met welke spits te spelen? Ze moeten wat meer laten zien. Een spits moet scoren, maar ook de bal vasthouden en omschakelen.”