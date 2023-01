Extra motivatie op de tribune voor Brym, die ouderwets uithaalt met FC Eindhoven: ‘Noem het bijgeloof’

Hij raakt het kunstgras aan, doet zijn gebedje en loopt dan linea recta door naar een ouder stel bij de boarding. Een innige knuffel volgt, tussen Charles-Andreas Brym (24) en zijn moeder. Ook zijn glimlachende vader is present. ,,Ze wonen in Canada, maar zijn soms in België en proberen zo vaak mogelijk bij mijn wedstrijden te zijn”, vertelt de aanvaller van FC Eindhoven, kort na de eenvoudige 4-1 zege op een zwak FC Den Bosch.

Het doet Brym zichtbaar goed, de aanwezigheid van zijn familie in het Jan Louwers Stadion. ,,Ik ben gewoon heel blij als ze er zijn. Dan scoor ik, geef ik assists. Ja, vaak als ze hier zijn, is dat wel het geval. Wat dat is? Bijgeloof”, zegt de rappe rechtspoot met een grijns. ,,Hen zien is voor mij gewoon extra motiverend.”

Most valuable player

Teamgenoot Evan Rottier loopt tussendoor langs. ,,MVP”, roept hij, de maker van de vroege 1-0. Most valuable player, dat was Brym gisteren zeker. Hij gaf een fraaie assist bij de 1-0, kopte zelf de belangrijke 3-1 binnen én was ook nog eens aangever bij de 4-1 in de absolute slotfase.

Aan rendement geen gebrek bij de aanvaller, die in aanloop naar het WK in Qatar heel makkelijk het net vond. Maar nadat een uitnodiging voor het Canadese nationale elftal maar nét uitbleef, kampte hij even met een vormdipje. ,,Natuurlijk is het WK een droom, maar iedereen die mee was met Canada, verdiende dat ook. Ik moest door, zo is het leven. De focus ging op FC Eindhoven.” En gisteren deed de 24-jarige op het veld weer zaken als vanouds. ,,Precies”, glundert Brym.

Volledig scherm Naoufal Bannis twijfelt geen moment, en tekent in minuut 21 uit de draai voor de 2-0 voor FC Eindhoven. © Pro Shots / Johan Manders

FC Eindhoven haalde gisteren flink uit, en dat was ook alweer even geleden. Vorig seizoen gebeurde het regelmatig, deze competitie zijn ze voorin wat zuiniger met de goals. Alleen van MVV (5-0 in september) en Telstar (3-0 in november) werd dik gewonnen. ,,We misten het een beetje, die grote cijfers”, beaamt Brym. ,,We weten dat we de kwaliteiten hebben voor dit soort uitslagen.”

Mindset veranderen

Doordat de blauw-witten vaker vergaten uit te lopen, kregen ze dit seizoen meermaals het deksel op de neus. Zeker in de slotfase, zoals recent bij Jong Ajax (1-1) en tegen NAC Breda (beker). ,,We waren misschien te comfortabel na één doelpunt, terwijl we vorig seizoen bleven scoren tot het einde. Dat is een mindset, en daarin moesten we iets veranderen: samen meer scoren, om comebacks van tegenstanders te voorkomen.”

Dat lukte gisteren, al kreeg FC Eindhoven terwijl er geen wolkje aan de lucht was, wel ineens de 2-1 om de oren. ,,Dat was alleen maar goed voor ons. Daardoor waren we vastberaden om de wedstrijd na rust snel in het slot te gooien.”

Foto van zijn vader

De 3-0 volgde al in minuut 55, van het voorhoofd van Brym dus. Ook zijn collega’s deden het net bollen en zo het broodnodige vertrouwen op. Naoufal Bannis slaakte na zijn 2-0 een zucht van verlichting, en had er eigenlijk meer moeten maken. De 4-1 kwam van spits Lamine Diaby-Fadiga, die na een mooie volley zijn scheenbeschermers toonde. ,,Met daarop een foto van mijn vader”, lichtte Diaby-Fadiga kort toe.

Maar de Man of the Match-bal ging naar Brym. ,,Normaal geef ik die aan mijn broertje, maar hij is er vandaag niet.” De Canadees glimlacht: ,,Dus deze bal gaat nu naar mijn kleine collectie thuis.”

Volledig scherm Evan Rottier (m) viert zijn snelle 1-0 voor FC Eindhoven samen met aangever Charles-Andreas Brym (l) en Jasper Dahlhaus. © Pro Shots / Johan Manders