FC Eindhoven-aanvaller Brym toch niet geschorst voor return tegen ADO dankzij afwijkende regel

Charles-Andreas Brym is toch niet geschorst voor de return van zaterdag tegen ADO Den Haag, zo blijkt uit navraag bij de KNVB. Wel is de Canadees fysiek nog een twijfelgeval voor de strijd om een finaleplek in de play-offs.

Brym pakte dinsdag al vroeg in het heenduel met ADO Den Haag (2-1 verlies) zijn tweede gele kaart in nacompetitieverband, wat volgens de ‘reglementen betaald voetbal’ een uitsluiting voor het eerstvolgende play-offduel tot gevolg heeft.

Trainer Rob Penders baalde na de wedstrijd in Den Haag van de schorsing, maar kreeg een dag later net als heel FC Eindhoven gunstig nieuws: Brym mag dit weekend wel gewoon spelen in de beslissingswedstrijd tegen ADO.

‘Gelijke uitgangssituatie creëren’

In een ander KNVB-reglement, puur over de play-offs, staat namelijk een afwijkende regel: alle kaarten in de eerste play-offronde - die niet direct tot uitsluiting hebben geleid - worden kwijtgescholden. De KNVB bevestigt dit per mail. ,,Achterliggende reden is dat dan een gelijke uitgangssituatie wordt gecreëerd met het eredivisieteam dat in de halve finales pas instroomt.”

Penders geeft aan dat er ‘wat onduidelijkheid’ was, maar mag Brym zaterdag dus inzetten en noemt dat een ‘meevaller’. De vraag is echter of de voorhoedespeler op tijd fit is. Tegen ADO liet hij zich na circa zeventig minuten spelen met spierklachten wisselen. ,,We gaan vandaag of morgen zien of hij fit is”, zei Penders donderdagochtend. ,,Ik verwacht niets ergs, maar hij is wel een twijfelgeval. Hij is een belangrijke speler voor ons.”

Schade Verreth valt mee

Matthias Verreth moest de strijd dinsdag al vroeg staken: in minuut tien moest hij met een spierblessure naar de kant. Penders rekende eerder op een paar weken absentie, maar woensdag bleek bij een scan in het ziekenhuis dat de schade meevalt. ,,Daar zijn we blij mee, maar ADO wordt wel kort dag. Ook voor Brym. Het is in beide gevallen echt afwachten.”