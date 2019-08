FC Eindhoven-aanvaller Jort van der Sande ruim drie maanden uit de roulatie

Van der Sande keek al weken reikhalzend uit naar de Brabantse derby met FC Den Bosch, die aankomende vrijdag op het programma staat. Voor het eerst in zijn carrière zou de spits immers tegen zijn oude club uit gaan komen. ,,Dat had mijn avond moeten worden. Helaas gaat het hele feest niet door”, aldus Van der Sande, die zo’n zes weken in het gips zal moeten zitten.