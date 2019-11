FC Eindhoven-aanvaller verwacht dat racisme niet snel verdwijnt: ‘Natuurlijk raakt het je’

,,Ik vind het lullig voor die jongen en heb respect voor de manier waarop hij gehandeld heeft”, sprak FC Eindhoven-aanvaller Daniëls kort na de donderdagtraining over Ahmad Mendes Moreira, de Excelsior-speler die afgelopen weekend racistisch werd bejegend door het FC Den Bosch-publiek en uitgroeide tot wereldnieuws. De gebeurtenis zette een nieuwe golf aan anti-racisme acties en betogen in gang.

Daniëls verwacht dat, ondanks alle aandacht die er momenteel is, racisme niet snel verdreven zal worden. ,,Het was eeuwen geleden al een ding. En spandoeken en zo - hoe mooi ook - gaan daar niets aan veranderen”, aldus de buitenspeler, die op zijn eigen manier omgaat met racisme vanaf de tribunes. ,,Ik zou zelf niet snel van het veld stappen en het slachtoffer ’spelen’. Natuurlijk raken die dingen je. Maar je weet dat racisme er is en dan moet je erboven staan. Je moet zorgen dat je beter bent dan dat.”

Daniëls trok halverwege 2018, na een teleurstellend seizoen bij Cambuur, naar FC Eindhoven. Tegen zijn voormalige club speelde de aanvaller afgelopen seizoen zijn beste wedstrijden. Hij blonk uit in Leeuwarden (1-3 winst) en scoorde later in het thuisduel (2-2). ,,Er is wel sprake van een stukje revanchegevoel, omdat ik bij Cambuur via de achterdeur ben weggegaan. Dat verhaal is bekend. Ik wil altijd goed spelen, maar misschien krijg ik bij zo’n duel wel een extra prikkel. Anders kan ik het niet echt verklaren.”