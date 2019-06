FC Eindhoven-aanvoerder Van den Boomen in race doelpunt van het jaar

FC Eindhoven al na een helft uitge­speeld bij sterker RKC

3 mei Spannend was het eigenlijk nooit in het Mandemakers Stadion. FC Eindhoven kwam na een half uur uit het niets langszij tegen RKC, dat daarna nog voor rust de wedstrijd in het slot gooide: 3-1. Het seizoen van de blauwwitten is definitief voorbij.