FC Eindhoven - ADO Den Haag uitgesteld vanwege groot aantal coronabesmettingen

,,We willen het liefst spelen, maar het is niet te doen”, zei Eindhoven-trainer Rob Penders eerder vandaag. ,,We kampen met grote problemen. Zo hebben we nog meer coronagevallen dan afgelopen week. Hoeveel? Dat kan ik niet zeggen. Een hele hoop in ieder geval. De KNVB is daarvan op de hoogte. We hebben als club dagelijks contact met de bond.”