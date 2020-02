FC Eindhoven al 2250 kilometer zonder uitzege

De bal hoefde niet meer naar de middencirkel, na de 3-1 van Maarten Pauwels, diep in de blessuretijd. De goal van Go Ahead Eagles werd direct gevolgd door het eindsignaal. Doelman Ruud Swinkels kwam hard in aanraking met Pauwels bij het kopdoelpunt, meldde zich compleet over de zeik bij het arbitrale trio, liep nog even langs het uitvak en dook daarna als eerste de catacomben van de Adelaarshorst in.