FC Eindhoven begint competitie met gelijkspel tegen Willem II

FC Eindhoven is de competitie in de KKD zondagmiddag begonnen met een 1-1-gelijkspel tegen Willem II, waar het een paar weken geleden nog kansloos van verloor.

FC Eindhoven trad tegen Willem II voor 2.146 toeschouwers aan met dezelfde elf spelers als in de laatste oefenwedstrijd, die met 1-1 werd gelijkgespeeld tegen Lommel. Ten opzichte van de 4-0-nederlaag tegen Willem II in de voorbereiding waren er vier wisselingen. Toen stonden Ozan Kökcu, Joey Sleegers, Tom Sas en Collin Seedorf om diverse redenen niet in de basis, nu wel.

Destijds greep Willem II al snel het initiatief en kwam rap op voorsprong, maar nu waren het de blauw-witten die in de openingsfase het best voor de dag kwamen. Veel gevaar leverde dat echter niet op.

Aan de andere kant was het bij de eerste kans wel meteen raak. De eerste corner van de Tilburgers leverde in eerste instantie niets op, maar in tweede instantie was het raak. Ringo Meerveld drukte beheerst af: 0-1.

Op de paal

Nadat de thuisploeg van de schrik was bekomen, kreeg het na ruim een halfuur spelen een goede kans op de gelijkmaker. Joey Sleegers zag zijn inzet via de paal weer het veld in komen. Uit de daarop volgende corner kopte Mawouna Amevor via de bovenkant lat over.

Na rust kwamen beide ploegen ongewijzigd terug op het veld. En FC EIndhoven begon opnieuw met aanvallende intenties. De ploeg van WIllem Weijs zocht en vond al snel de gelijkmaker; na een afgemeten voorzet van Evan Rottier vanaf de linkerflank had Sven van Doorm de hoek voor het uitzoeken: 1-1.

Direct daarna namen de bezoekers het heft in handen en ontsnapte FC Eindhoven aan de 1-2 toen Thijs Oosting een grote kans onbenut liet. Beide ploegen gingen op zoek naar een voorsprong.

Een kwartier voor tijd wisselde Wijs pas voor het eerst: Garden en Persyn kwamen in het veld voor Rottier en Sas. En even later moest ook keeper Jorn Brondeel geblesseerd naar de kant. Jort Borgmans was zijn vervanger.

Wat beide ploegen ook probeerden, gescoord werd er niet meer. Zodat FC Eindhoven en Willem II allebei met een punt genoegen moesten nemen.

FC Eindhoven: Brondeel, Sas (76. Persyn), Amevor, Limouri, Seedorf; Van Doorm, Dorenbosch, Dahlhaus; Kökcü (89. Ogenia), Rottier (76. Garden), Sleegers.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Einde wedstrijd Laatste beschietingen Vooral Willem II dringt aan, FC Eindhoven loert op de counter. Zes minuten extra Ozan Kökcü wordt vervangen door Justin Ogenia Jorn Brondeel wordt vervangen door Jort Borgmans Max de Waal wordt vervangen door Patrick Joosten Thijs Oosting wordt vervangen door Max Svensson Kramp Max de Waal Die zojuist bij een kansrijke Willem II-aanval betrokken was, maar niet de juiste beslissing nam. Gele kaart voor Jesse Bosch Evan Rottier wordt vervangen door David Garden Tom Sas wordt vervangen door Tibo Persyn Gele kaart voor Freek Heerkens Kans Willem II Een goede aanval van Willem II. Uiteindelijk is het Sven van Berkel die schiet. Keeper Borgmans redt. Blessure doelman FC Eindhoven-keeper Jorn Brondeel (ex-Willem II) moet met een blessure naar de kant. Jort Borgmans is zijn vervanger Foutje Smits Joshua Smits laat de bal even los na een slappe inzet. Hij heeft geluk dat de verdedigers van Willem II op staan te letten. Schot De Waal Een schot van Max de Waal werd onderweg aangeraakt, maar niet om FC Eindhoven-keeper Brondeel te verschalken. Kans Kökcü Na een rush van Sleegers op links en een goede voorzet kan Kökcü afdrukken. Hij doet dat niet geplaatst genoeg. Keeper Joshua Smits kan pakken. Gele kaart voor Ringo Meerveld Valentino Vermeulen wordt vervangen door Freek Heerkens

