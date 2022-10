FC Eindhoven bekert verder na razendsnelle goal: twee thuiszege op Willem II in korte tijd

Voor de tweede keer dit seizoen verlaat Willem II het Jan Louwers Stadion met een nederlaag in de sporttas; FC Eindhoven heeft dinsdagavond met 1-0 gewonnen en bekert verder. Waar Eindhoven medio augustus in competitieverband het verschil pas in blessuretijd maakte (2-1), gebeurde dat ditmaal binnen iets meer dan één minuut.

Veel animo voor het bekerduel op een doordeweekse dag was er niet en kaartverkoop aan de deur mocht niet van de lokale driehoek. Zij die er echter wél waren, iets meer dan 1500 man (inclusief vol uitvak) zagen Eindhoven uitstekend starten: de Willem II-defensie stond te schutteren, Ozan Kökcü kon vrij door en schoot zelf binnen in plaats van breed te leggen: 1-0.

Één minuut en een seconde of veertien, langer hadden de blauw-witten niet nodig. Vrijdag tegen TOP Oss (2-1 winst) duurde het ook slechts een minuutje of twee. Na de 1-0 waren kansen lang schaars. Willem II had veel de bal, kwam tot wat schoten maar moeizaam tot grote kansen. Vlak voor rust was de grootste mogelijkheid voor Michael de Leeuw, die een voorzet net naast gleed.

Smits voorkomt 2-0 meermaals

Na de pauze zette Willem II even aan en kreeg het via Jizz Hornkamp een goede kans. Kort erna was er vooral sprake van Eindhovense druk en redde doelman Joshua Smits de bezoekende ploeg meermaals van 2-0. De goalie pakte een schot van de geweldig spelende Jasper Dahlhaus knap uit de hoek en deed dat niet veel later bij een doelpoging van Charles-Andreas Brym.

FC Eindhoven vergat het bekerduel in het slot te gooien en hield de Tilburgse hoop op de 1-1 zo in leven. Voordat Brym na een goede aanval wéér de handschoenen van goalie Smits vond, kreeg De Leeuw twee goede kansen. De druk vanuit Willem II werd in de slotfase verder opgebouwd, Eindhoven vergat wederom meermaals de 2-0 te maken, maar hield stand: 1-0

Scheidsrechter: Van Boekel

Geel: Crowley (Willem II)

FC Eindhoven: Bertrams; Persyn (86. Faber), Amevor, Peijnenburg, Seedorf, Dahlhaus; Van Doorm, Oostenbrink; Brym, Bannis (76. Diaby-Fadiga), Kökcü (86. Rottier)