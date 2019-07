FC Eindhoven bevestigt aanstelling technisch manager Marc Scheepers en nieuwe commissarissen

Het hing al een poos in de lucht, maar maandagochtend bevestigde FC Eindhoven de komst van Marc Scheepers (49) als technisch manager. Verder meldt de club dat de raad van commissarissen is uitgebreid en afgerond.

,,De selectie voor het nieuwe seizoen is nagenoeg rond. Daarnaast is FC Eindhoven ook buiten de lijnen druk bezig geweest met de voorbereiding op het nieuwe seizoen”, zo valt te lezen op de clubsite van de blauwwitten. ,,Met de aanstelling van Wim van den Broek als algemeen directeur is een belangrijke positie in de organisatie ingevuld. Marc Scheepers zal de rol van technisch manager gaan invullen, met zijn aanstelling is de volgende belangrijke functie nu ingevuld.”

Scheepers loopt al twee à drie maanden rond aan de Aalsterweg en deed zaterdag tijdens de eerste training al zijn verhaal tegenover deze krant.

Commissarissen

Verder bericht FC Eindhoven over de uitbreiding van de raad van commissarissen (rvc), nog zonder daarbij de namen van de nieuwe commissarissen te noemen. ,,In de zoektocht naar geschikte commissarissen is gekeken naar verschillende competenties en gewenste achtergronden van potentiële leden. Deze zoektocht is nu voorbij en de samenstelling van de totale rvc is afgerond.”

Om aan de kwaliteitseisen van de licentiecommissie van de KNVB te voldoen, diende FC Eindhoven voor 1 juli minimaal drie ‘onafhankelijke’ commissarissen aan te stellen. Dat is nu dus gebeurd. Eén van de namen is bij deze krant bekend: Florence de Baaij. Ze is eigenaar van Beta Investments BV en heeft een economische achtergrond.

Herstructurering

FC Eindhoven is door deze ontwikkelingen klaar voor de in 2017 aangekondigde bestuurlijke herstructurering, waarbij het huidige bestuur zich bij de raad van commissarissen voegt en er naast een rvc een statutaire directie zal zijn.