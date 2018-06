FC Eindhoven bindt sterkhouder Swinkels: 'Opnieuw iets moois opbouwen'

Swinkels wil met FC Eindhoven een nieuwe frisse start maken, zo meldt hij op de clubsite: ,,Toen ik hier voor het eerst kwam, ongeveer tien jaar geleden, was de club ook op sterven na dood. Toen hebben we ook iets heel moois opgebouwd, wat uiteindelijk in heel veel mooie jaren voor de club heeft geresulteerd. Dat wil ik eigenlijk opnieuw gaan doen. De schouders eronder en de uitdagingen aangaan. We gaan er iets moois van maken."

Positief nieuws

Op privégebied was het een loodzwaar jaar voor Swinkels, wiens zoontje kampte met een ernstig ziekte. Ook op dat vlak was er recent positief nieuws: ,,Een maand geleden kregen we de uitslag dat hij kankervrij is. Het blijft nog altijd een lange nazorg en niets is zeker, maar voor nu is dit het beste nieuws dat we konden krijgen."