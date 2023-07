FC Eindhoven bindt voetballende defensieleider, maar moet nog wel even geduld hebben

Het vorige contract van de Boxtelnaar liep deze zomer af. Hij en de Eindhovense eerstedivisionist waren al sinds begin dit jaar in gesprek over verlenging, en de intentie was altijd om er samen uit te komen. ,,Afgelopen week ging het snel, en zijn we tot een mooie oplossing gekomen”, reageert Peijnenburg. ,,Bij Eindhoven kan ik in alle rust terugkeren, opbouwen naar mijn oude niveau en weer een jaar voetballen.”