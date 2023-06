FC Eindhoven blijft in de buurt en treft ook Willem II in een Belgisch getinte seizoensvoorbereiding

Willem II is de laatste toevoeging aan het oefenprogramma van FC Eindhoven, dat deze zomer behoorlijk Belgisch getint is. De blauw-witten treffen in de voorbereiding op seizoen 2023-2024 maar liefst vier ploegen uit het zuidelijke buurland: Lierse Kemphanen (12 juli), Beerschot (21 juli), Anderlecht Onder-23 (29 juli) en Lommel SK (5 augustus).