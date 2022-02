FC Eindhoven blijft schadevrij bij Jong AZ en wacht een spannende periodefinale

FC Eindhoven gaat met nog één duel te spelen aan kop in de derde periode. Naaste belager FC Volendam won vrijdag van Helmond Sport (4-1), heeft evenveel punten maar een iets minder doelsaldo. FC Emmen zegevierde vrijdag ook tegen Jong Ajax (2-1) en heeft periodewinst volledig in eigen hand, want het heeft twee verliespunten minder dan FCE en Volendam.

Verkeerde aanname

FC Eindhoven begon vrijdag veelbelovend aan de wedstrijd, met binnen twee minuten de 0-1 van Jasper Dahlhaus. De linkervleugelverdediger zocht de combinatie met Jort van der Sande, die met een verkeerde aanname de bal perfect klaarlegde. Het diagonale schot van Dahlhaus belandde fraai in de verre hoek.

In plaats van door te drukken, verloor FC Eindhoven de grip. De ploeg van trainer Rob Penders had moeite met de bewegelijke thuisploeg en liet veel ruimte, vooral op het middenveld. Jong AZ deelde speldenprikjes uit en kreeg één enorme kans in minuut 28: Zico Buurmeester tikte een strakke voorzet van dichtbij maar net naast.

Na een halfuur raakte de wedstrijd ietsje meer in balans en vroeg in de tweede helft trok FC Eindhoven de wedstrijd naar zich toe. Charles-Andreas Brym leek te kunnen scoren, maar werd naar de grond getrokken door AZ-doelman Sem Westerveld: strafschop. Joey Sleegers benutte het buitenkansje, 0-2.

FC Eindhoven leek op weg naar 0-3 - Van der Sande kreeg de bal van héél dichtbij net niet onder de Alkmaarse deklat - maar het was Jong AZ dat de spanning in minuut 62 terugbracht via Ernest Poku. De aanvaller versloeg goalie Bertrams met een schot in de verre hoek, 1-2.

Karakteristieken

Scoreverloop: 2. Dahlhaus 0-1, 49. Sleegers 0-2, 62. Poku 1-2, 74. Vermeulen 1-3

Scheidsrechter: Vereijken

Geel: Westerveld, Koopmeiners (Jong AZ)

FC Eindhoven: Bertrams; Vermeulen, Amevor, Peijnenburg, Bogaers, Dahlhaus (88. Faber); Verreth (80. Van Son), De Keersmaecker (88. Seedorf); Brym (84. Rácz), Van der Sande (84. De Meij), Sleegers.