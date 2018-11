FC Eindhoven boekt derde zege op rij in Leeuwarden

Bij FC Eindhoven geen Branco van den Boomen, die een zware kneuzing in de voet had overgehouden aan de derby tegen Helmond Sport (2-1 winst). Zijn vervanger heette Samy Bourard. Verder voerde trainer David Nascimento geen wijzigingen door. Niet gek, na twee competitiezeges op rij. De derde overwinning kreeg al vorm na drie minuten spelen. Marcelo Lopes werd de diepte ingestuurd, kreeg de bal niet helemaal onder controle, maar klopte doelman Xavier Mous desalniettemin, 0-1.

Eeuwenoude voetbalwet

FC Eindhoven kreeg na de 0-1 kansen om de voorsprong uit te breiden. Alvin Daniëls kreeg de beste mogelijkheid, maar stuitte op goalie Mous. De gasten kregen te maken met een eeuwenoude voetbalwet: als je niet scoort, krijg je ‘m tegen. In de twintigste minuut tikte Kevin van Kippersluis namens Cambuur binnen, na een lage voorzet van Issa Kallon, 1-1. Vijf minuten later bracht Daniëls de Eindhovenaren weer aan de leiding, met een aangeraakte pegel die in de verre hoek belandde, 1-2.

FC Eindhoven speelde voor rust fel en als de bal werd veroverd, werd meteen de rappe voorhoede in stelling gebracht. Na de pauze ging het spel meer op en neer, met kansen voor Cambuur en ook voor FC Eindhoven. Zo raakte Bourard de paal namen de bezoekers. In de 79ste minuut zorgde Jarno Janssen voor de verlossende 1-3, door na een corner van dichtbij binnen te tikken. Het had zelfs 1-4 kunnen worden in de slotfase, maar invaller Elton Kabangu miste een strafschop.