FC Eindhoven boekt prima zege in Dordrecht, eerste goals voor Sam en Essikal

Belonen

FC Eindhoven had vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief, tegen een FC Dordrecht dat weinig indruk maakte. Afgelopen weken vergaten de blauw-witten zich te belonen voor prima spel, maar zaterdagavond niet. Binnen een half uur stond het 0-2. Elisha Sam maakte na een kwartier zijn eerste goal in het betaald voetbal. Na een boogbal van Marcelo Lopes over de Dortse keeper frommelde de spits binnen (0-1). Niet veel later knalde Karim Essikal zijn eerste voor FC Eindhoven binnen vanaf rand zestien.

Drukker

Vlak voor de pauze kreeg FC Dordrecht nog een goede kans, maar doelman Ruud Swinkels bracht redding. De keeper van FC Eindhoven hoefde maar een paar keer in actie te komen, terwijl de goalie aan de andere kant van het veld het veel drukker had. Kort na rust stormde Sam tweemaal met de bal aan de voet op hem af, maar in beide gevallen vergat de spits voor 0-3 te zorgen. Die 0-3 kwam er niet veel later wel: in de 64ste minuut schoof Branco van den Boomen uit de draai binnen.