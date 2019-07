FC Eindhoven boekt tegen Al Gharafa de tweede oefenzege van de voorbereiding

Branco van den Boomen zag afscheid David Nascimento aankomen: ‘Hij was een goede man voor FC Eindhoven’

21 juli Branco van den Boomen stuurde zaterdagmiddag, na het nieuws over het vertrek van trainer David Nascimento, een dankbare tweet de wereld in. ,,Bedankt David, je hebt me aangepakt en beter gemaakt!”, schreef de aanvoerder van FC Eindhoven.