FC Eindhoven boekt tegen TOP Oss tweede zege binnen een week

Afgelopen seizoenen was het Osse Kuipje voor FC Eindhoven vaak een bron van frustratie en chagrijn. Vrijdagavond werd TOP Oss moeizaam geklopt. Jort van der Sande profiteerde in de 73ste minuut van een misser van de Osse keeper en tekende voor de enige goal: 0-1.

Bij FC Eindhoven begon Joey Sleegers voor het eerst sinds 21 oktober 2019 in de basis. Dit ging ten koste van mede-aanvaller Hugo Botermans, die afgelopen duels de rechtsbuitenpositie. Ten opzichte van het duel van maandag met FC Dordrecht (5-1 winst) ontbraken Alef João en Pieter Bogaers in de wedstrijdselectie.

Goed was het niet in de eerste helft, vermakelijk wel, met kansen over en weer. De ploegen deed niet voor elkaar onder - eigenlijk de hele wedstrijd niet - en kregen allebei één grote mogelijkheid voor rust. Jens van Son vergat namens FC Eindhoven in minuut negentien de 0-1 binnen te lopen. Dean Geuzen van TOP zag met de rust in zicht een vrije schietkans gekeerd door doelman Ruud Swinkels.

Doelpunt onterecht afgekeurd

FC Eindhoven had na vijf minuten al op 0-1 moeten staan. Bij een corner liet keeper Bo Geens de bal los en Maarten Peijnenburg liep van dichtbij binnen. Scheidsrechter Hensgens keurde het doelpunt af, omdat Jort van der Sande licht in aanraking kwam met de TOP-keeper. Bij FC Eindhoven was er terecht veel onbegrip voor de keuze van de arbiter.

Tegenvaller vlak na rust was het uitvallen van Iker Pozo, de voetballende spil op het middenveld. Onduidelijk is momenteel om wat voor blessure het gaat. De tweede helft was verder minder dan de eerste, van beide ploegen, maar toch kwam er een winnaar: in de 73ste minuut liet keeper Geens van TOP een lage voorzet van Brian De Keersmaecker los en Jort van der Sande was er als de kippen bij de 0-1 binnen te schieten.

TOP mocht zich in de slotfase ook beklagen over de scheidsrechter, want Hensgens floot niet voor een penalty na een overtreding van Jens van Son. FC Eindhoven had in het restant van de wedstrijd nog op 0-2 kunnen komen, maar invaller Dico Jap Tjong en Van der Sande kregen de bal er niet in.