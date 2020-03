FC Eindhoven buigt in slotfase 0-2 achterstand om

FC Eindhoven won vorige week zowel van Jong AZ (1-4) als Excelsior (3-1) en trad dus met hoge verwachtingen aan tegen TOP. Dat deden de blauw-witten niet met Valentino Vermeulen in de defensie, want die was er door een schorsing niet bij. Bart Biemans nam zijn plek over. Verder keerden Zé Pedro en Alvin Daniëls terug in de wedstrijdselectie na blessureleed.

De tribunes zaten voller dan normaal, maar op het veld deed FC Eindhoven niet vanaf het eerste fluitsignaal aan klantenbinding. De blauw-witten hadden de bal, maar opereerden in de eerste helft te slordig om het verdedigende TOP pijn te doen. Andersom toonde TOP zich wel scherp en Eindhovense fouten werden afgestraft.

TOP Oss naar 0-2

De eerste bal op doel in de 23ste minuut betekende meteen 0-1. TOP-middenvelder Olivier Rommens liep bij een goede Osse aanval weg uit de rug van FCE’er Karim Essikal en scoorde met een schuiver. De 0-2 in de 33ste minuut was een cadeautje van scheidsrechter Nagtegaal, die een overtreding zag in een schouderduw van Mawouna Amevor en de bal op de stip legde. Philippe Rommens verzilverde de strafschop namens TOP.

Geloof terug

Na rust slaagde FC Eindhoven, naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer, er lange tijd niet in de Osse muur te slechten. Grote kansen bleven uit, tot aan de 87ste minuut, toen Samy Bourard ineens van dichtbij voor 1-2 kon tekenen. Met één schot was het geloof weer helemaal terug bij FCE en in de negentigste minuut tekende Amevor uit een voorzet zelfs voor de 2-2.