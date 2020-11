FC Eindhoven doet ‘sterke’ Amevor voorstel, zaakwaarnemer schermt met buitenlandse aanbieding

Technisch manager Marc Scheepers meldt dat FC Eindhoven wil verlengen met Amevor, die sinds zijn transfervrije komst begin dit jaar onomstreden is achterin bij FC Eindhoven. ,,We zijn er volop mee bezig”, aldus Scheepers.

De Togolese mandekker speelde tot dusver twintig officiële wedstrijden voor de blauwwitten. ,,Hij is snel, sterk, een goede verdediger”, zei trainer Ernie Brandts donderdag nog. ,,We kunnen hem wel gebruiken.”

Europese club

,,Uit wat FC Eindhoven heeft geboden blijkt waardering, zeker in deze coronatijd”, aldus Amevor, die op korte termijn de knoop wil doorhakken. Deze maand, misschien komende week zelfs. ,,Ik wil er niet te lang mee lopen. Rust en duidelijkheid is het belangrijkste.”

Buitenland

Amevor was vaker actief buiten Nederland. In seizoen 2018-2019 vertoefde hij in Thailand (Chonburi FC), Marokko (Al Hoceima) en Indonesië (Persela Lamongan). De Togolees international speelde in Engeland bij Notts County en in Nederland voor Go Ahead Eagles en twee periodes bij FC Dordrecht.