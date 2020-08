FC Eindhoven doet vertrouwen op bij TOP Oss, Zé Pedro bevangen door hitte

Na drie oefennederlagen heeft FC Eindhoven vrijdag een overtuigende overwinning geboekt op TOP Oss (0-3). In het Frans Heesen Stadion waren spits Hugo Botermans (twee goals) en buitenspeler Alef João (goal en assist) de hoofdrolspelers. In de slotfase werd Zé Pedro per brancard van het veld gedragen. Hij verloor door de hitte het bewustzijn.

FC Eindhoven trad tegen TOP aan met twee wijzigingen in de basis ten opzichte van het oefenduel met MVV (1-0 verlies). Er was ook wat geschoven, met Lorenzo van Kleef op het middenveld in plaats van als gelegenheidsback op rechts. Jens van Son had een tik gehad op de training en was er daarom niet bij. Pieter Bogaers (Jong FCE) mocht het weer laten zien als linksback en Bart Biemans maakte centraal achterin zijn opwachting in plaats van Maarten Peijnenburg.

Geweldige panna

TOP had in de eerste helft veel de bal, maar kwam er voetballend nauwelijks doorheen. FC Eindhoven was voor de pauze een stuk gevaarlijker en Van Kleef maakte al snel bijna 0-1, na een geweldige panna en goede voorzet van linksbuiten Kaj de Rooij. Na dertien minuten was het alsnog raak. De vaak dreigende rechtsbuiten Alef João combineerde door het centrum met spits Jort van der Sande en liet het zijnet bollen, 0-1.

Na rust drie andere verdedigers binnen de lijnen en Hugo Botermans in de punt van de aanval in plaats van Jort van der Sande. Botermans, gehuurd van ADO, liet zich binnen het kwartier gelden met twee goals en bijna een assist. Na een geweldige aanval - steekpass Iker Pozo, voorzet João - schoot Botermans van dichtbij de 0-2 binnen. Niet veel later een defensieve fout bij TOP, na rust ook flink gewijzigd, waarvan Botermans profiteerde, 0-3. Bijna werd het 0-4, maar De Rooij kreeg de bal onder druk niet in het lege doel op aangeven van Botermans.

Schrikken

TOP kreeg nog een goede kans op 1-3, maar die goal bleef uit. In de slotfase was het even schrikken: Zé Pedro lag gestrekt op het veld en moest per brancard naar de kant. Later bleek dat de Portugese linksback was bevangen door de hitte en zijn bewustzijn was verloren. Joey Sleegers was voor het derde oefenduel op rij niet van de partij vanwege fysieke klachten.

Opstelling FC Eindhoven: Swinkels (61. Roulaux); Vermeulen (61. Van Rosmalen), Amevor (46. Van Den Eynden), Biemans (46. Peijnenburg), Bogaers (46. Zé Pedro (84. Vermeulen)); Jap Tjong (80. Boonstoppel), Van Kleef, Pozo (61. Vermeer); João (61. Huybers), Van der Sande (46. Botermans), De Rooij (80. De Meij).