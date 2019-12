FC Eindhoven door in de beker na zege op tiental Excelsior

Trainer Ernie Brandts voerde één wijziging door in de basiself. Kaj de Rooij, begin november in competitieverband de uitblinker bij Excelsior (5-4 verlies), was er niet bij door een blessure. Zé Pedro was zijn vervanger en startte op linksback. Moses Makasi schoof door naar het middenveld en Samy Bourard naar de linkerflank.

Niet secuur

In de editie in november stond het na twaalf minuten al 2-2. Dinsdagavond kwam de wedstrijd langzamer op gang en werd het publiek voor rust amper vermaakt. Excelsior had een duidelijk overwicht, raakte de paal via Elías Már Ómarsson en creëerde nog wat kansjes. FC Eindhoven hield vooral tegen, kwam maar af en toe van eigen helft en was op die spaarzame momenten niet secuur genoeg om de Rotterdammers pijn te doen.