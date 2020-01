FC Eindhoven door met Ernie Brandts tot 2021: ‘We willen stabiliteit in de staf’

De timing van de contractverlenging is opmerkelijk, want FC Eindhoven kent momenteel sportief in een moeilijke fase, met slechts één punt uit de laatste zes competitieduels.

,,We willen wat stabiliteit in de staf en in de club. En we zijn gewoon tevreden over Ernie”, licht technisch manager Marc Scheepers toe. ,,Hij kampte met vele geblesseerden in de eerste seizoenshelft. Als ik zie hoe ze met de groep werken, eraan trekken, dan denk ik dat hij de juiste man is op de juiste plek.”