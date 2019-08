FC Eindhoven dreigt Van den Boomen alsnog kwijt te raken: aanvoerder in beeld bij De Graafschap

Om Van den Boomen van competitiegenoot FC Eindhoven over te nemen, moet De Graafschap wel een transfersom betalen. De Eindhovenaar heeft nog een contract tot de zomer van 2020. De middenvelder sloeg deze zomer een verbeterd contractvoorstel af, in de hoop een stap omhoog te kunnen maken.

De Doetinchemse club is op zoek naar een vervanger voor Youssef El Jebli . De aanvallende middenvelder staat op het punt te vertrekken naar een club in Saudi-Arabië. Mike Snoei, trainer van De Graafschap sprak deze week nog uit bij voorkeur een multifunctionele aanvaller aan zijn selectie toe te voegen .

Indruk

Van den Boomen maakte vorig seizoen veel indruk bij Eindhoven. De voormalig jeugdinternational scoorde elf keer en was goed voor veertien assists. Dit seizoen maakte hij in de eerste twee competitieduels al drie doelpunten.

Van den Boomen voetbalde in de jeugdopleiding van Willem II en Ajax. De middenvelder debuteerde in 2013 bij Jong Ajax in het betaald voetbal, in een thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Een jaar later verkaste hij naar FC Eindhoven. Na uitstapjes naar SC Heerenveen en Willem II (huur) keerde de Brabander in 2017 terug bij Eindhoven.