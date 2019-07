FC Eindhoven en Van der Sande moeten het doen met eretreffer: ‘Ik ben volwassen geworden’

Als je zijn evaluatieformulieren uit de jeugd van FC Den Bosch erbij pakt, is het toch even raar opkijken. Een dromer die niet hard werkt, zwak in de duels, nonchalant ogend. Gaat dit wel over deze Jort van der Sande (23), de spits die er juist om bekend staat nooit op te geven en altijd de beuk erin te gooien? ,,Het dromen is denk ik verdwenen met de jaren. Ik ben volwassen geworden”, reageert de aanvaller ietwat verbaasd maar met een brede grijns..