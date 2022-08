FC Eindhoven evenaart op één na beste competitiestart ooit: Jong AZ wordt met moeite en maar nipt verslagen

Een spektakelstuk was het allerminst, maar FC Eindhoven won vrijdagavond wel ‘gewoon’ voor de vierde keer op rij. Jong AZ, dat voor de aftrap eveneens foutloos was in competitieverband, werd met 1-0 verslagen. Een kopdoelpunt van Ozan Kökcü zorgde op slag van rust voor het enige verschil.

In de gehele clubhistorie startten de Eindhovenaren pas twee keer eerder zo sterk aan een voetbalseizoen. In 1974-75 werden de eerste zes competitieduels winnend afgesloten en in 2011-2012 zegevierden de blauwwitten in de eerste vier speelrondes. Die laatste reeks werd vrijdag geëvenaard.

Het aanzien niet waard

Voor rust was de wedstrijd het aanzien lang niet waard. Jong AZ - dat net als FC Eindhoven de eerste drie duels won - stoorde vroeg en voetbalde makkelijk. Na een kwart wedstrijd kraakte het achterin bij de Eindhovenaren een paar keer, zonder dat de Alkmaarse gasten tot echte mogelijkheden kwamen.

Aan de zijlijn was er volop ontevredenheid bij trainer Rob Penders, die na een half uur ook nog sterkhouder Brian De Keersmaecker zag uitvallen met ogenschijnlijk een voetblessure. FC Eindhoven - dat aantrad met de rappe Justin Ogenia in plaats van Ean Rottier op de vleugel - kreeg de voorwaartsen lang amper aan het werk.

Volledig scherm Jong AZ-speler Misha Engel (R) en FC Eindhoven-speler Collin Seedorf (L) in duel. © Pro Shots / Thomas Bakker

Spaarzaam goede aanval

In het kwartier voor de pauze meldde FC Eindhoven zich wat meer bij het Alkmaarse doel, met in minuut 34 een kopstoot van Collin Seedorf die via de keeper en de lat over het doel belandde. Op slag van rust, toen veel supporters al afdaalden naar het frietkot, vormde Ozan Kökcü het eindstation van een spaarzaam goede aanval. Kökcü knikte een voorzet van Jasper Dahlhaus binnen: 1-0.

De blauwwitten begonnen fel aan het tweede bedrijf, met een bedrijvige Dahlhaus die meteen voor gevaar zorgde. Er kwamen mogelijkheden op 2-0, vooral voor Naoufal Bannis. De spits kreeg een handjevol kansen, maar trof of de AZ-goalie of kreeg zijn hoofd net niet genoeg tegen de bal.

Rode kaart

De 2-0 bleef uit, Jong AZ werd steeds gevaarlijker en er leek een spannende slotfase in het verschiet. Het liep anders, want in minuut 85 werd Bannis in de tegenaanval naar de grond getrokken door AZ-verdediger Wouter Goes: direct rood. Tegen tien man vergat FC Eindhoven de score op te schroeven, maar gaf het de nipte voorsprong ook niet meer uit handen.

Opstelling FC Eindhoven: Bertrams; Seedorf, Amevor, Peijnenburg, Bogaers, Dahlhaus; Van Doorm (65. Azzagari), De Keersmaecker (31. Oostenbrink); Ogenia (88. Enokpa), Bannis (88. Rottier), Kökcü (65. Kestens).