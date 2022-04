FC Eindhoven gaat als een speer en rekent af met Almere City

Het begin was niet best aan Eindhoven-zijde. Na negen minuten liep de thuisploeg tegen een flinke domper aan. Bij de eerste de beste aanval van de bezoekers werd er slecht uitverdedigd. Almere City-Tim Receveur schoot onberispelijk vanaf ruim tien meter de 0-1 binnen. Het duurde enige tijd voordat de Eindhovenaren van de schrik waren bekomen.

Toen het bij de ploeg van coach Rob Penders eenmaal begon te lopen was de 1-1 een kwestie van tijd. Het duurde tot elf minuten voor rust toen Charles Andreas Brym van dichtbij het Almere-doel mocht uithalen. Snoeihard joeg de aanvaller de 1-1 gelijkmaker tegen de touwen. De FCE-ers lieten er geen gras over groeien.

Voordeelregel

Bij de volgende goedlopende aanval was het weer raak. Scheidsrechter Martens liet de voordeelregel gelden bij een vermeende overtreding op Jort van der Sande. Charles Andreas Brym pikte de bal op en zijn van richting veranderd schot vloog zomaar binnen, 2-1. Jort van der Sande had in blessuretijd de 3-1 op het hoofd. Het was dit keer net niet.