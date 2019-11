FC Eindhoven gaat voor eerste zege sinds 2008: ‘Excelsior een geduchte tegenstander’

Een makkelijke opgave is dat niet, want Excelsior - dat na 2008 overigens zeven seizoenen op eredivisieniveau actief was - won in de huidige competitie vijf van de zes thuisduels. ,,Dan zijn de intenties duidelijk. Ze spelen in eigen huis aanvallend”, aldus FC Eindhoven-trainer Ernie Brandts. ,,Excelsior is een geduchte tegenstander, met jongens die aan eredivisievoetbal hebben geroken.”