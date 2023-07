FC Eindhoven geeft een halfuur gas tegen de beloften van Anderlecht, Joey Sleegers doet wat hij altijd doet

Het venijn zat hem zaterdag duidelijk in de staart. Na een gezapig uur, waarin de reserves van FC Eindhoven maar weinig lieten zien en op achterstand kwamen (0-1), kwam de beoogde basisploeg in het veld. Het tempo ging direct omhoog, de Belgen moesten in de achteruit en al in minuut zeventig viel de 1-1. Na een fraaie steekbal van Yassine Azzagari gaf back Tom Sas laag voor en was het spits Evan Rottier die zich alert toonde bij de eerste paal.