FC Eindhoven geeft teken van leven in ontsierde derby: ‘Dit vasthouden en uitbreiden’

Zingen, springen en wapperende blauw-witte vlaggen. De derbyzege op Helmond Sport kwam op een cruciaal moment voor FC Eindhoven en werd mede daarom uitgebreid gevierd door spelers, staf en supporters. ,,Ik ben niet zo van de feestjes, maar zo'n voetbalfeestje vind ik wel mooi", zei Samy Bourard na afloop ,,Iedereen geniet. Het was alweer even geleden, een zege." De laatste in competitieverband was in november, thuis tegen MVV (2-0). ,,Dus dit doet goed, zeker omdat het tegen Helmond is."