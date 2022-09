FC Eindhoven geeft weer niet thuis in Almere en ontsnapt aan eerste nederlaag

Het venijn zat ‘m duidelijk in de staart. Een lang tandeloos Eindhoven keek in minuut 75 tegen een achterstand aan, nadat Almere City op voorsprong kwam via een strafschop. De bal ging op de stip na hands van Mawouna Amevor, die een sliding inzette op de eigen achterlijn en de bal tegen de arm kreeg. Jeredy Hilterman nam de verantwoordelijkheid voor Almere en poeierde de 1-0 binnen.

Het verschil bij FC Eindhoven was er een van dag en nacht: vrijdag nog een voetbalshow tegen MVV (5-0 winst) en maandag was het slordig en bleef het Almere-doel lange tijd ver uit zicht. Pas in minuut 64 was de eerste doelpoging te noteren: een schuiver naast van invaller Justin Ogenia. De eerste bal tussen de palen, was meteen raak. In minuut tachtig kopte Collin Seedorf een corner van Sven van Doorm overtuigend binnen: 1-1.

Centimeters naast

Almere dacht niet veel later op 2-1 te komen via opnieuw Hilterman, maar scheidsrechter Pérez floot voor buitenspel - al was dat maar de vraag. De slotfase was voor Almere, met nog twee inzetten die slechts centimeters naast het blauwwitte doel vlogen. Almere kent een moeilijke competitiestart en kreeg vrijdag nog een knauw tegen Telstar (0-1 verlies), maar maakte meer aanspraak op een zege dan Eindhoven en kon dus ook het minst tevreden zijn met de 1-1 eindstand.

Wat is dat toch met Almere City? Vijf van de voorlaatste zes duels in het Yanmar Stadion gingen verloren voor de Eindhovenaren. De laatste KKD-uitnederlaag in december vond plaats op bezoek bij Almere City (2-0). Destijds schoot FC Eindhoven in negentig minuten geen enkele bal tussen de palen. Ditmaal was dat ook lang het geval: Eindhoven kwam amper bij het vijandige doel in de buurt. Het werd op felheid en frisheid afgetroefd door een beter Almere, dat af en toe dreigend was met schoten maar zich ook vaak stuk beet op de laatste linie.

Rood?

FC Eindhoven mocht niet klagen dat het halverwege 0-0 stond én dat er nog elf spelers op het veld rondliepen. Pieter Bogaers bleef in minuut 21 een rode kaart bespaard. De verdediger stapte vol op de enkel van een tegenstander en werd met geel bestraft. In de pauze bleef Bogaers achter in het kleedlokaal en werd vervangen door Ogenia.