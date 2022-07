FC Eindhoven grijpt maar net naast bokaal: knappe voorsprong bij Beerschot verdampt in de slotfase

FC Eindhoven had één hand al op de Memorial Marc Steenackers-trofee, maar in de slotfase ging het helemaal mis. In een verhitte generale bij Beerschot gaf FCE binnen vier minuten een 0-2 voorsprong uit handen: 2-2. In de strafschoppenserie die direct na het eindsignaal volgde, was de thuisploeg feilloos en misten de blauwwitten twee penalty’s (4-2).

FC Eindhoven liep in de penaltyreeks op Belgische bodem meteen achter de feiten aan: Brian De Keersmaecker - oud-speler van Beerschot - zag zijn inzet gekeerd. Nadat Pjotr Kestens en Mawouna Amevor wel het net vonden, knalde Maarten Peijnenburg de bal snoeihard op de lat. En zo won Beerschot het affiche, dat een ode is aan de in 2017 verongelukte directeur Marc Steenackers.

Seedorf als wingback

FC Eindhoven trad in het Olympisch Stadion in Antwerpen aan met wat de beoogde basisploeg is voor volgende week, als het Keuken Kampioen Divisie-seizoen aanvangt uit bij FC Den Bosch. Zaterdagochtend speelden de reserves een oefenduel met een combinatieteam van Vitesse (2-1 verlies, goal Dalton Enokpa).

Wat opviel in de basiself was Collin Seedorf als de rechter wingback, terwijl Justin Ogenia en Tibo Persyn met de reserves naar Arnhem reisden. En op de vleugel startte proefspeler Evan Rottier, die al de gehele voorbereiding meedraait met de ploeg van trainer Rob Penders.

Heer en meester

FCE kende een goede eerste helft, met een achterhoede die sterk overeind bleef tegen het dit jaar gedegradeerde Beerschot. Op het middenveld waren Brian De Keersmaecker en Sven van Doorm heer en meester. Alleen voorin op de vleugels was het in de startopstelling nog wat licht en dat bleek ook tijdens de wedstrijd tegen Beerschot, waar FC Eindhoven aardig voetbalde maar voorin moeilijk tot uitgespeelde kansen kwam.

Dat de 0-1 viel uit een corner, was dan ook niet gek. Mawouna Amevor torende boven zijn opponent uit en keeper Mike Vanhamel kreeg niet genoeg hand achter de harde kopbal van de centrumverdediger, 0-1.

Beerschot - dat bovenin mee wil draaien op het tweede niveau - zette na de goal meer aan en werd gesteund door honderden luide supporters. De thuisclub was een paar keer dreigend via Ramiro Vaca, de aanvaller die wat schoten loste en in minuut 38 uit een vrije trap de paal trof. Tellen later werd het onvriendelijk, nadat Eindhoven-spits Naoufal Bannis een harde tackle te verwerken kreeg.

Verhit potje

Het bleef een verhit potje, waarin FC Eindhoven zich voor rust effectief toonde: de bedrijvige Bannis kreeg de bal in minuut 43 van Peijnenburg, draaide zich op randje zestien in alle vrijheid om en vond precies de onderhoek, 0-2. Bannis, die wat schoppen te verwerken kreeg, haalde met zijn vinger op de lippen zijn gram bij het fluitende publiek. Er werd geel uitgedeeld, zoals meermaals het geval.

Op de weg terug

Na de pauze bracht FC Eindhoven spelers die op de weg terug zijn van blessureleed. Buitenspeler Pjotr Kestens maakte voor de tweede keer minuten en spits Lamine Diaby-Fadiga kwam voor het eerst binnen de lijnen. Ook Yassine Azzagari, die worstelde met zijn fysiek, debuteerde vlak voor tijd officieus. Vooral Diaby-Fadiga heeft nog wel wat tijd nodig.

Sterker nog, het ging in laatste fase helemaal mis. Beerschot kwam binnen vier minuten terug tot 2-2. Vaca schoot knap een vrije trap vanaf ruim twintig meter in de korte hoek. En in minuut 86 kreeg Beerschot vrij makkelijk een strafschop toegekend, toen voormalig Sparta-speler Ryan Sanusi naar de grond ging na licht contact met Peijnenburg. Ilias Sebaoui benutte de penalty: 2-2.

14. Amevor 0-1 , 43. Bannis 0-2, 82. Vaca 1-2, 86. Sebaoui 2-2 (penalty)

FC Eindhoven: Bertrams; Seedorf (87. Van den Bos), Amevor, Peijnenburg, Rego, Dahlhaus; Van Doorm (87. Azzagari), De Keersmaecker; Rottier (67. Diaby-Fadiga), Bannis (78. Van Rosmalen), Sanoh (58. Kestens).