FC Eindhoven haalt ook De Rooij en Raaijmakers bij A-selectie

Door Jordania junior voldoet FC Eindhoven aan licentie-eis KNVB

31 augustus Eerder schreef Eindhovens Dagblad dat FC Eindhoven nog één contractspeler móet vastleggen om te kunnen voldoen aan een licentie-eis van de KNVB. Dit blijkt echter niet per se nodig, want Levan Jordania (21) is sinds kort in het bezit van een profcontract.