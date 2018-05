FC Eindhoven hakt knoop door en heeft slecht nieuws voor drietal spelers

Scha­pendonk ziet Lieder in voetsporen treden: 'Voor het geld deed ik het niet'

28 april Met Mart Lieder huist FC Eindhoven voor de tweede keer in de historie een competitietopscorer. De vorige, Cees Schapendonk, haalt herinneringen op in het Jan Louwers Stadion. ,,Toen was scoren nog niet zo moeilijk als nu."