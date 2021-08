FC Eindhoven heeft aan één geweldige goal net genoeg: ‘De pijp was echt he-le-maal leeg’

Met 66 minuten in de benen wordt Jort van der Sande (25) naar de kant gehaald. Vanuit het vak met FC Den Bosch-fans klinkt nog een kleine, verbale toegift. ,,Echt?”, zegt de spits van FC Eindhoven met vragende ogen. ,,Ik hoorde niets, zat op dat moment kapot. De pijp was echt he-le-maal leeg. En dat is niet zo gek.”