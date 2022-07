FC Eindhoven heeft beet en huurt Franse spits Lamine Diaby-Fadiga komend seizoen

Eredivi­siedroom FC Eindhoven spat uiteen na teleurstel­len­de wedstrijd tegen ADO

Het succesjaar van FC Eindhoven is abrupt ten einde gekomen: de ploeg van trainer Rob Penders bleek in de terugwedstrijd van de halve finale voor de play-offs om promotie niet opgewassen tegen ADO Den Haag. Het eindigde in 1-2, nadat uit ook al met 2-1 werd verloren.

