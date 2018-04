FC Eindhoven heeft concurrentie in de strijd om Kabangu

FC Eindhoven vloert koploper: Kabangu leeft op door fans

31 maart Voor de wedstrijd ging het buiten de stadionpoorten, voor de fanshop en de parkeergarage maar over één ding: de schorsing van competitietopscorer Mart Lieder door trainer David Nascimento. Bijna iedere supporter van FC Eindhoven heeft er wel een mening over, maar duidelijk is dat de kwestie enkel verliezers kent. Nascimento kon tegen NEC niet beschikken over misschien wel zijn beste speler, die de wedstrijd noodgedwongen moest volgen vanuit de businessclub.