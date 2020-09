FC Eindhoven heeft Jap Tjong eindelijk binnen: ‘Dit type ontbrak nog in de selectie’

,,Ja, eindelijk”, zei Jap Tjong vrijdagochtend met een brede grijns op de vraag of hij zaterdag kan spelen tegen Telstar (aftrap 16.30 uur). De Amsterdammer was sinds de start van de voorbereiding op proef bij FC Eindhoven, kreeg al na een week te horen te mogen blijven, maar een maand later bij de competitiestart tegen Jong FC Utrecht (1-2 winst) waren nog niet alle contractuele hordes genomen.

Vrijgave van Belgische clubs

Jap Tjong liep eerder deze zomer uit zijn contract bij Roda JC, waar hij vooral in het beloftenteam actief was. Trainer Ernie Brandts zag Jap Tjong een keer spelen en vroeg hem op proef te komen in het Jan Louwers Stadion. In het verleden was Jap Tjong actief in België, bij Leuven en Genk. Dat de overschrijving naar FC Eindhoven zo lang duurde, was mede door het lange wachten op vrijgave van enkele Belgische clubs.