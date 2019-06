FC Eindhoven heeft Maarten Peijnenburg zo goed als binnen en een nieuwe derde keeper

Peijnenburg doorliep tussen 2005 en 2016 de jeugdopleiding van PSV, speelde vervolgens twee jaar met Jong FC Utrecht in de eerste divisie en was afgelopen seizoen een basisspeler bij FC Dordrecht. In Zuid-Holland liep het contract van de Boxtelnaar af en dus kon hij transfervrij de overstap maken naar FC Eindhoven.

,,FC Eindhoven is een mooi club. Er wordt hier verzorgd voetbal gespeeld en dat past bij me”, aldus de Boxtelnaar, die zaterdag op de tribune zat tijdens de eerste training. ,,En de stad Eindhoven, ik heb hier bijna heel mijn leven doorgebracht. Ook daarom is dit een mooie stap. Doel is natuurlijk de Eredivisie. Kijk naar RKC, dat zou met FC Eindhoven ook kunnen.”