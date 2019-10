FC Eindhoven heeft weer een international rondlopen: Cicilia opgeroepen voor Curaçao

Er loopt weer een international rond aan de Aalsterweg. Rigino Cicilia, spits van FC Eindhoven, is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Curaçao. Marcelo Lopes zat in de voorselectie van Kaapverdië, maar viel af.

De 25-jarige Cicilia speelt medio oktober met Curaçao een vriendschappelijke interland in en tegen Panama (10 oktober) en een paar dagen later in de Nations League tegen Costa Rica (14 oktober). De aanvalsleider hoeft geen wedstrijd van FC Eindhoven te missen, want de eerstedivisionist is dat interlandweekend vrij.

Statie

Cicilia, die al eens voor de Onder-20 van Curaçao uitkwam, is momenteel de enige actieve international bij FC Eindhoven en de eerste sinds Ayrton Statie, die in 2016 in het Jan Louwers Stadion actief was. Statie, nu spelend bij FC Lienden, kwam tot acht wedstrijden voor het vaandelteam van Curaçao.