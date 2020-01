FC Eindhoven - Helmond Sport, derby met een verhaal

1. Pijnlijk

Het leedvermaak in Helmond is nog altijd groot, als het over die ene derby van 5 april 2017 gaat. FC Eindhoven moest winnen om de play-offs te halen, Helmond Sport was door een periodetitel al verzekerd van het toetje. FC Eindhoven leek het te gaan redden, in de 85ste minuut was het nog 2-1, maar ineens was daar Gillian Justiana die scoorde (2-2) en de rivaal uit de play-offs hield. Vorig seizoen herhaalde dat scenario zich toen FC Eindhoven in Helmond met 2-1 onderuit ging en weer de play-offs miste. ,,Ongelooflijk”, sipte Branco van den Boomen toen.